Osorio: ''Si México no hace un buen Mundial ya sabemos lo que pasará''

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorios se refirió a los presuntos rumores de su salida en la selección mexicana y además habló del que trabajo que espera realizar de cara al Mundial de Rusia 2018.

Juan Carlos Osorio volvería a ser una opción para dirigir a la 'H'

Osorio manifestó que su deseo es seguir en el banquillo del 'Tricolor', pero eso depende del buen papel que haga en la Copa del Mundo.

''Yo en ningún momento he dicho que yo no quiero continuar en México, por el contrario mi primera respuesta siempre ha sido, ojalá hagamos un buen mundial y nuestro cuerpo técnico merezca continuar en México, porque de no ser un buen Mundial todos sabemos qué va a pasar, no necesito que nadie me lo diga. Ojalá sea el mejor mundial posible, ojalá pueda continuar'', apuntó el técnico.

Asimismo, Osorio expresó que ''he declinado otras posibilidades porque no me quiero comprometer, porque al final los jugadores confían, el día que el jugador no confíe o no crea en mí, yo no necesito que nadie me lo diga''.

Sobre las declaraciones que brindó hace unas semanas al portal británico The Sun, donde dijo que extrañaba entrenar a diario, el cafetereo manifestó que ''obvio que sí. Yo creo profundamente en el entrenamiento. Sustento mi trabajo en el día a día y como seleccionador es imposible hacerlo''.

Osorio: ''Jugar en Concacaf es difícil y a veces hasta puede ser peligroso''

Para finalizar, Osorio confesó, que a pesar de las críticas, cuenta con el experimentado defensor Rafa Márquez siempre y cuando solucione su problema con Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

''Rafael bien rodeado tiene mucho para aportar, como lo hizo contra Portugal, contra Nueva Zelanda'', culminó en una entrevista concedida a Grupo Imagen.