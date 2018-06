VIDEO: Momento en que Messi abandona el palco con el 6-1 de España a Argentina

¡Una imagen que dice más que mil palabras! El astro argentino Lionel Messi, decidió abandonar el palco tras no soportar la paliza que le estaba dando España a su selección en el Wanda Metropolitano por el encuentro amistoso de cara a Rusia 2018.

Yacía el minuto 77' del segundo tiempo del encuentro y la 'Roja' estaba masacrando 6-1 a Argentina, con la sentencia de Isco.

El momento en el que Messi le consulta a Lanzini si también se iría. El ariete le respondió que esperaría el final del partido.

En ese momento las cámaras de televisión apuntaron hacia donde estaba la Pulga junto a Lanzini y se observó '10' abandonando el sector. También le hizo la invitación al delantero del West Ham, pero este hizo caso omiso. Messi bajó solo.

La Pulga no fue parte del once inicial debido una sobrecarga muscular que sufrió en el entrenamiento antes de enfrentar a Italia, y ante su no recuperación Sampaoli decidió no convocarlo; le tocó sufrir desde la gradería.