Isco: "En la selección tengo confianza, en el Real Madrid no me la he ganado"

El mediocampista de la selección española Isco brilló este ,martes al marcar tres goles con España en la goleada 6-1 sobre Argentina.

Al final del partido fue consultado sobre las diferencias en el nivel que muestra en la Selección con la del Real Madrid y ha sorprendido con sus palabras.

"Cuando no tienes continuidad con tu equipo, los partidos con la selección me dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizá no me la he ganado. Tengo muchas ganas de demostrar que soy un buen jugador", expresó.

"Julen Lopetegui me demuestra la confianza con minutos. En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita, quizá el problema soy yo que no me la he sabido ganar. Hay que seguir trabajando para ganar la confianza de Zidane".