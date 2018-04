Fernando Torres, "convencido" de que la selección española puede ganar el Mundial

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, internacional con la selección española con la que ganó el Mundial 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, se mostró este lunes "convencido" de que la selección española puede levantar el trofeo del Mundial 2018 este verano en Rusia.

"Estoy convencido que los jugadores que tenemos aquí van a levantar esta copa que todos queremos. Tenemos motivos para ser optimistas, va a ser un mundial fantástico y ojalá podamos celebrarlo todos", señaló hoy Torres, en un acto en Madrid con uno de los patrocinadores de la selección.

El delantero rojiblanco, que anunció este lunes que dejará el Atlético a final de la presente temporada, participó este lunes en la presentación de un modelo de televisión de la empresa surcoreana LG, que apoya a la selección española y le entregó uno de sus carnés de 'fan' de la selección, que recibió con "agradecimiento"

A través de imágenes en el televisor, el delantero fue repasando sus etapas en la selección, desde su primera convocatoria con 15 años en la selección sub-16, en la que debutó junto al jugador del Barcelona Andrés Iniesta.

"No me lo dijeron a mí, el fax llegó al Atlético, el club llamó a mis padres y yo no me lo creía, la celebración en el vestuario con mis compañeros, además era el único del Atleti... Recuerdo que había que llevar traje y yo no tenía", recordó el internacional español, que fue campeón de Europa de la categoría y marcó el gol de aquella final contra Francia.

A continuación repasó el tanto contra Alemania que le dio a España la Eurocopa 2008, un campeonato en el que superaron "la barrera de cuartos de final" y en el que rememoró una conversación con Luis Aragonés, entonces seleccionador nacional y que fue su entrenador en el Atlético.

"Antes de salir me cogió, me puso contra la pared y me dijo: 'Va a ser usted, Niño, quien marque el gol'. Me dijo que iba a marcar dos, solo fue uno, pero nos valió", rememoró Torres, para quien a partir de aquella Eurocopa la selección comenzó a ser "de todos".

Al visualizar el gol de Andrés Iniesta contra Holanda en la final del Mundial 2010 apuntó la clave de que esa selección era "un grupo" que tenía "la ambición de seguir ganando" después de hacerse con la Eurocopa de 2008, y luego con la de 2012, en la que fue el máximo goleador del torneo.

"Estoy orgulloso de pertenecer a ese equipo, el resto son privilegios que uno tiene estando dentro, tener la oportunidad de ser Bota de Oro, empatamos muchos jugadores y el sistema daba preferencia al que tuviera más asistencias, y me enteré en la celebración, Arbeloa me dijo 'mira la pantalla' y ahí lo estaban anunciando. Pero lo importante es ver el Mundial y las dos Eurocopas", añadió.

Con el monitor, Fernando Torres también recordó los cuatro goles que marcó a Tahití en el 10-0 de la Copa Confederaciones 2013, un torneo que fue "una decepción muy grande" por perder la final contra Brasil por 3-0.

"Fue una decepción muy grande perder la final con Brasil, era un año antes del Mundial, es una competición que nunca había ganado España. Teníamos el objetivo de ser los primeros y fue un golpe duro, sentimos que en ningún momento tuvimos opciones, pero son cosas del fútbol", rememoró.

El delantero rojiblanco participó este lunes en un acto de la compañía surcoreana LG, la presentación de un modelo de televisor tras la cual anunció que no continuará jugando en el Atlético de Madrid la próxima temporada, con lo que los próximos siete partidos de LaLiga Santander y los que dispute el equipo en la Liga Europa serán los últimos de su carrera como rojiblanco.