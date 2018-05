"Peralta tiene que ir al Mundial; es indispensable", dice Herrera

El técnico Miguel Herrera, quien dirigió a a la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014, dijo hoy que el delantero Oribe Peralta tiene que estar en la lista de 23 jugadores que asistirán a Rusia 2018 y lo calificó como un elemento "indispensable".



"Oribe tiene que ir al Mundial, no hay vuelta de hoja, es un tipo con la personalidad para estar en una selección, cuando no juega no es problemático y siempre está apoyando y cuando está en la cancha 'se mata', es un tipo indispensable en la lista de los 23", aseguró Herrera en conferencia de prensa.



En la ofensiva mexicana destacan hombres como Javier 'Chicharito' Hernández, del West Ham inglés; Raúl Jiménez, del Benfica portugués e Hirving Lozano, del PSV Eindhoven holandés, quien han sido convocado regularmente por el seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio.

A menos de dos meses de que arranque el Mundial, Osorio no ha dado a conocer a su lista de 23 jugadores aunque en varias ocasiones ha dicho que tiene en mente a un 90 % de los posibles convocados.



En la Copa del Mundo, que comienza el 14 de junio, México integrará el Grupo F y enfrentará el 17 de junio a Alemania; el 23 a Corea del Sur y 27 a Suecia.