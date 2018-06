Entrenador de Suecia descarta a Zlatan Ibrahimovic para Mundial de Rusia 2018

El entrenador de la selección de Suecia, Janne Andersson, ha descartado de forma definitiva la presencia de la estrella Zlatan Ibrahimovic, reciente fichaje del Galaxy de Los Ángeles de la MLS.

Janne afirma que la decisión es debido a que el propio jugador en su momento decidió dar marcha atrás de su selección y que ahora no está en sus planes.

"Zlatan Ibrahimovic le dijo que no a la selección, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazó al equipo, no creo que deba volver", asegura.

Y agregó: "Respeto lo que él mismo dijo. Sólo estarán en el Mundial los que dijeron que sí. No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en los plantes para el Mundial", comentó.

El conjunto de Suecia está ubicada en el Grupo F de la justa mundialista, en el que se verá las caras con sus similares de Corea del Sur, Alemania y México.