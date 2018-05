FIFPro no se guarda nada y apoya a Paolo Guerrero

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) envió un comunicado a la FIFA expresando su descontento por la sanción al jugador peruano Paolo Guerrero.

Al mismo tiempo la FIFPro pide una reunión con carácter de urgencia dentro de la FIFA para cambiar las reglas de los castigos a los jugadores que se les detecten sustancias prohibidas.

"FIFPro considera que la prohibición es injusta y desproporcionada, y el último caso del Código Mundial Antidopaje conduce con frecuencia a sanciones inapropiadas, especialmente cuando se ha establecido que no hubo intención de hacer trampa", expresa el comunicado enviado a la FIFA.

FIFPro también dice que Guerrero no ingirió sustancias prohibidas de manera voluntaria.

"Guerrero no ingirió a sabiendas la sustancia y que no hubo ningún efecto de mejora del rendimiento. Por lo tanto, desafía el sentido común de que se le imponga un castigo que es tan dañino para su carrera", sigue el comunicado.

"A la luz de este caso y otras decisiones recientes, FIFPro está solicitando a FIFA y otras partes interesadas en el fútbol que revisen inmediatamente cómo cambiar las reglas antidopaje en el fútbol para que sirvan a los mejores intereses del juego y protejan los derechos fundamentales de los jugadores", así cierra el comunicado.