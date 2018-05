Fernando Santos: "Esta convocatoria me dio muchos dolores de la cabeza"

Fernado Santos, entrenador de Portugal, brindó este jueves la lista de 23 jugadores que asistirán al mundial de Rusia 2018 y que es encabezada por la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

En su convocatoria final, Santos ha sorprendido al dejar fuera a Andre Gomes y Nelson Semedo, ambos del FC Barcelona además de Nani del Lazio y también João Cancelo del Valencia.

El entrenador campeón de la Eurocopa explicó lo difícil que fue armar este listado: "Fue difícil, extremadamente difícil definir los 23. Esta convocatoria me dio muchos dolores de cabeza, acabamos la convocatoria hace dos horas, tenemos que enmarcar muchos factores, me cuesta dejar de lado a los que participaron en el Euro 2016, la elección fue ésta, ahora más importante que las ausencias es hablar de quién está, que vamos a intentarlo todo", dijo.

Eder, héroe en la final de Euro 2016, también se ha quedado al margen: "No llamé a Eder, a Nani y otros que escribieron una página brillante en el fútbol portugués. He de elegir los que mejor se conforman este rompecabezas".

Fabio Coentrao habló con Santos y se auto descartó al considerar que no está en condiciones físicas y futbolísticas para ir al Mundial por lo que tampoc estará en Rusia. "Es algo ejemplar, me comunicó personalmente y a tiempo la situación, no se excluyó de la selección, sólo que no estaba disponible, destacaba la elegancia que tuvo, a partir de ahí es una cuestión ordenada", dijo.

Sobre las ausencias de Semedo y Gomes: "Para mí son todos como mis hijos, no tengo, no llamo mucho a los clubes y miro lo que los jugadores me pueden dar", cerró.