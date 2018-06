Día y hora del inicio del Mundial de Rusia 2018

El inicio del Mundial de Rusia 2018 cada vez está muy cerca y por lo tanto tiene que saber el día y hora del arranque de la mayor fiesta del fútbol y será en el estadio Luzhniki de Moscú.

El 14 de junio será el día que de inicio esta competencia entre selecciones y será entre la local Rusia ante Arabia Saudita a las 9 de la mañana (hora hondureña).

Calendario de todos los juegos del Mundial de Rusia 2018



Para este jueves, solo habrá un juego del Mundial, pero el viernes 15 se medirá Egipto ante Uruguay a las 6:00 AM, Marruecos, 9:00 AM y Portugal ante España a las 12:00 m (Hora de Honduras).



Hora de inicio del Mundial

Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9:00 AM

Estados Unidos:

Seattle: 8:00 AM

Phoenix: 8:00 AM

Los Ángeles: 8:00 AM

Denver: 9:00 AM

Nueva Orleans: 10:00 AM

Dallas: 10:00 AM

Nueva York: 11:00 AM

Boston: 11:00 AM

Chicago: 10:00 AM

Houston: 10:00 AM

Atlanta: 11:00 AM

Miami: 11:00 AM

Columbus: 11:00 AM

México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 10:00 AM

Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile: 11:00 AM

Argentina y Brasil: 12:00