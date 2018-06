Mundial al día: Las curiosidades para masticar a 19 días de Rusia 2018

La cita mundialista cada vez está más cerca, y a falta de 19 días te traemos las últimas novedades que han sonado en torno a Rusia 2018.

Para empezar el comité organizador de la competición sacó a la luz la canción oficial que sonará durante la competencia y será "Live It Up" (Vívela bien), interpertada por Will Smith, Nicky Jam, Era Istrefi y DJ Diplo.

Fuera de ello, otra de las noticias que ha acaparado al mundo es que el propio presidente de Senegal se tomará 12 días libres para apoyar a su selección durante el torneo.

Mientras que del otro lado del mapa un youtuber cubrió su auto con al manos 15 mil láminas del álbum Panini causando revuelo en sus seguidores.

¿Messi o Cristiano Ronaldo?

El técnico de la Selección de Alemania, Joachim Löw sorprendió al elegir a Lionel Messi como el mejor al compararlo con Cristiano Ronaldo.

Y finalmente entre otros chambres: nadie se había percatado que Neymar llegó en helicóptero a la concentración de Brasil. ¡Vaya detalle!