El candidato de Tyson y Rambo para ganar el Mundial y el mensaje para México

Milton el "Tyson" Núñez y Julio "Rambo" de León, encendieron el set de DIEZ TV en el programa de este domingo con su presencia y sus análisis de los candidatos a levantar la Copa del Mundo, además de de los equipos participantes en Rusia 2018.

Después de varios minutos debatiendo llegó la hora de elegir a sus favoritos y "Tyson'' en su primera aparición como analista deportivo le apostó a "Alemania porque es una selección que se ve muy fuerte. La otra sería Francia".

Por su parte "Rambo" no se quedó atrás y secundó a su excompañero en la Bicolor.

"Voy con Alemania porque es de las selecciones más constantes que ha mostrado hasta tener dos equipos. Eso no lo tiene cualquier otras selección. Alemania es siempre Alemania".

BAÑO DE HUMILDAD PARA MÉXICO

Fuera de ello Julio se refirió sin pelos en la lengua a los comunicadores mexicanos puesto que están poniendo a la selección azteca en un lugar en la competencia que para él le parece una falta de respeto.

"Los periodistas mexicanos está poniendo como protagonista y de segundo clasificado a México faltándole el respeto a las demás selecciones. Ellos ya están pasando a la segunda ronda cuando ni siquiera se ha jugador el primer partido", comenta.

Y agrega: "Me parece una falta de respeto de ellos. Hay que ser más humildes... México no pasa del cuarto o quinto partido. Podría ser uno de los fiascos de Rusia 2018 porque no ha mostrado solidez".

Pero no solo los mexicanos de Osorio hizo mención. También a la Selección de Argentina a quien no ve complicado que llegue al cuarto partido.

México comparte grupo junto a Corea del Sur, Suecia y Alemania. Su debut será ante es último el 17 de junio. En cambio la Albiceleste está junto a Islandia, Croacia y Nigeria. Su primer juego es ante Islandia (16).