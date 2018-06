¡LISTOS! Diez TV se lucirá en el Mundial de Rusia 2018

El inicio de la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y el staff de DIEZ TV ya está listo para llevarte hasta tu casa el mejor show mundialista de la televisión hondureña. DIEZ TV Mundialista inicia este lunes 11 de junio a partir de las 8:00 de la noche por la pantalla de GO TV.



No te perdás este programón en el que podrás disfrutar en cada jornada los mejores análisis, debates, resúmenes, estadísticas, el color y una cobertura periodística monumental desde suelo ruso con corresponsales de primer nivel.



Además de la participación de un grupo calificado de panelistas que se sumarán a nuestros presentadores para llevarles toda la pasión de la Copa del Mundo Rusia 2018.



¿Pero quiénes son nuestros panelistas? DIEZ TV Mundialista reunió a los cracks del fútbol hondureño: Tyson Núñez, Rambo de León y Danny Turcios para que sean los encargados de analizar partido a partido en la fiesta más grande del fútbol. Al tridente de lujo se suma Limber Pérez, quien también tendrá participación con sus picantes comentarios.



Además, podrán disfrutar del mejor staff de presentadores: Mario Vallecillo, el tipo con la voz privilegiada que transmite su pasión por el fútbol, quien será acompañado por dos hermosas mujeres que engalanan la televisión nacional: Georgina Hernández y Jenny Fernández.



Todo nuestro contenido presentado en DIEZ TV Mundialista podrás verlo en todas las plataformas: DIEZ.HN, edición impresa y en nuestras redes sociales, con el afán de que no te perdás ningún detalle.

Así que podés ir guardando ese espacio, acomodarte en tu hogar y disfrutar del mejor show de la televisión durante esta Copa del Mundo, porque en DIEZ TV el Mundial de Rusia será como vos lo querés.

El staff de Diez TV está listo para llevar toda la información del Mundial de Rusia.

DIEZ TV POR EL MUNDO

Durante todo el mes mundialista, DIEZ TV sumará colaboraciones de la mayoría de países participantes en el Mundial de Rusia. Trabajaremos en alianza con nuestros corresponsales por todo el mundo para tener interacción con periodistas reconocidos de cada nación para que nos cuenten cómo se está viviendo la Copa del Mundo en sus tierras y que nos hagan una análisis antes y después de cada partido cuando jueguen sus selecciones. Incluiremos periodistas y exjugadores.

NUESTRAS SECCIONES



A pelear el balón:

Una sección de debate que generará controversia entre nuestros presentadores. Análisis de alto impacto desarrollado por los panelistas de lujo.



La del día:

Será la noticia más importante de la jornada. Resumen de los juegos, estadísticas, reacciones desde Rusia.



Conect@dos a Rusia:

La información que se hizo viral en la red, fotografías, memes y videos curiosos de cada jornada mundialista.



Las 10 trending:

Las notas más vistas y lo que el público más busca en DIEZ.HN. Un repaso de las 10 noticias que más interesa a la audiencia en la jornada.



Fans Diez:

En DIEZ TV tu voz será escuchada a través de nuestras redes sociales y distintos canales de interacción.



Diez Cómics:

A través de uno de nuestros productos estrellas en DIEZ.HN y ahora en DIEZ TV, se contarán historias sobre el Mundial de Rusia 2018 al propio estilo de los famosos personajes: Ferrari, Lempirita, Costly, Rambo, etc.



La jugada del día:

En cada jornada mundialista elegiremos el MEJOR GOL (lo pondremos a votación en nuestras redes sociales).

Tyson Núñez será uno de nuestros analistas durante el Mundial.

CONCURSOS



- Mejor grito de gol (Mario narra, aficionado grita gol). El público elige al ganador.



-Mejor celebración de gol. (Premio al festejo más creativo).



-Trivias en la web o en redes con minitest previo a las jornadas del mundial. Los ganadores tendrán derecho a asistir a la “banca” donde participarán del análisis con los expertos.



-Quiniela diaria. Involucrando el impreso y un patrocinador de apuestas para dar premios a los aciertos de la semana.



-Premios al instante: Combos de comida patrocinados por restaurantes en el food court que quieran dar a conocer sus promociones del día. La afición puede contestar preguntas acerca de los temas tratados en el programa.



- Jerseys de selecciones patrocinadas por tiendas.



-Trivias sobre la trayectoria de nuestros expertos: ganan fotografías y balones autografiados por nuestros panelistas.

NUESTROS CANALES



Tevisat - 106 análogo / 111 caja digital.

Honduvisión - 103 análogo /14 caja digital.

Tigo - 14 caja digital

Claro - 33 análogo / 14 caja digital

Mayavisión - 100 análogo /51 Digital

Cable Color - 41 análogo /14 caja digital.

LAS FRASES:



"Es un proyecto al cual se le está apostando mucho, competiremos con buenos analistas, vamos a dar la batalla, será un boom en la televisión nacional”.

Danny Turcios



"Este proyecto es algo muy serio para mí. Estoy contento por pertenecer a DIEZ TV Mundialista. Analizar no es fácil, espero les agrade mi participación”.

Tyson Núñez



"Transmitiré a la gente lo bonito que es disfrutar de un mundial. Estas son cosas lindas que hay que vivirlas y disfrutarlas al máximo ya sea con familia o amigos”.

Rambo de León