Georgina Hernández y Jenny Fernández, las chicas de talla Mundial de Diez TV

Nos sentamos a platicar con Jenny Fernández y Georgina Hernández, dos talentos espectaculares que engalanarán la pantalla cada noche en el mejor show mundialista de la televisión nacional, que inicia este 11 de junio a las 8:00 de la noche por GO TV.

Ambas chicas, hermosas, pero sobre todo, conocedoras de fútbol y del deporte en general, están listas para encender el show con sus comentarios y análisis picantes en cada una de las jornadas de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Georgina Hernández, una rubia intelectual y apasionada



En DIEZ TV Mundialista también podrán disfrutar de una rubia apasionada por el fútbol, hablamos de Georgina Hernández, presentadora, que con su inteligencia y criterio para desgranar el fútbol, cautivará en el show.



Es una mujer profesional e independiente, con mucho carácter y determinación. Femenina, pero fuerte, así es Georgina, alguien que siempre da más de lo que se espera.



Le preguntamos sobre qué siente de ser una de las mujeres que engalanan la pantalla chica, y respondió: “Afortunada y privilegiada porque la mujer hondureña es guapísima, creo que es muy bella, pero no me enfoco en engalanar la pantalla, lo mío no es belleza, eso solamente es un caparazón, lo mío es esencia, yo soy un cerebro, no solamente una imagen”.

Soltera y apasionada por el arte, y el teatro, Georgina es admiradora de Joaquín Sabina, su cantautor y poeta favorito. Amante de la música bohemia, pero también la electrónica. Le encanta viajar, conocer culturas, comidas y nuevas personas.



Mencionó que lo que más ama de Honduras son sus playas, pero que también le gusta enmontañarse de vez en cuando. Georgina Hernández siempre está a la vanguardia en información deportiva y está lista para el show mundialista que arranca este 11 de junio.



Go TV siempre creando programación para que su público se mantenga entretenido en este Mundial de Rusia 2018, y usted no se puede perder la opinión y análisis de las hermosas presentadoras: Jenny Fernández y Georgina Hernández de DIEZ TV Mundialista a partir del 11 de junio a las 8:00 de la noche de lunes a domingo.

LO QUE DEBÉS SABER DE GEORGINA

• Color favorito: negro

• Le gusta ir al gimnasio

• Comida favorita: sushi

• Música: electrónica

• Libro favorito:

La tregua, de Benedetti

• Es licenciada en mercadeo

• Tiene una maestría en dirección empresarial

• Es docente universitaria

Jenny Fernández, la voz de la experiencia



Conozcamos algo de Jenny Fernández, la hermosa sampedrana con más de 10 años de experiencia en los medios de comunicación que se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del periodismo deportivo.



Ella es una chica sencilla, de principios y valores, dedicada a lo que le apasiona, es proactiva. Es una mujer que siempre está retándose a sí misma, en el trabajo y también en su vida personal.



Nos detalló su pasión por los deportes, sus inicios y demás. “Gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar, son 16 años laborando con los deportes. He crecido y me mantendré con los deportes siempre”, nos dice.

Y agrega: “Mi enfoque y mi pasión siempre han sido el mundo deportivo. Nace en mi casa porque mi familia es futbolera, donde ha sido tradición sentarnos a ver los partidos”.

También nos contó que después de tener la dirección de un programa deportivo, una vez que aprendió la producción y presentación, optó por formar parte de Diario DIEZ, a pesar de ser una plataforma que no conocía, pero quiso aceptar el reto. Ahora lleva alrededor de siete años en nuestra casa.



De igual forma, habló de cómo es trabajar en una profesión donde los hombres han predominado. “Cuando comencé había mucho machismo, me miraban haciendo reportajes y los mismos colegas me discriminaron por el hecho de ser mujer. Ahora es más fácil para las mujeres, cuando veo a una chica que quiere entrar, la motivo, no es un medio fácil, pero se puede ganar el respeto y distinción ante los demás”, expresó.



Rusia 2018 será su tercer Mundial estando en los medios y llega a un show mundialista que ofrecerá credibilidad, entretenimiento y sobre todo el dinamismo que caracteriza a Diez TV.



“Se viene una Jenny Fernández recargada 3.0, es mi tercer mundial, estoy emocionada, lista y contando los días para que inicie Rusia 2018. Invito a la gente para que disfrute y viva el programa con nosotros”, mencionó Jenny Fernández.

LO QUE DEBÉS SABER DE JENNY

• Comida favorita: las pastas

• Música: bachata, merengue y salsa

• Su color favorito: azul

• Escritores: Pablo Coelho, Maxwell, Isabel Allende

• Clave para ganarse el respeto: El trabajo diario