'Tyson' Núñez, Dani Turcios y 'Rambo', tridente mundialista en Diez TV

Los viste en la cancha haciendo malabares con la pelota. Fueron los culpables de nuestras alegrías cada vez que defendieron la camiseta de la Selección Nacional. Ganaron todo. Se convirtieron en ídolos del fútbol hondureño. Rambo de León, Tyson Núñez y Danny Turcios ahora están listos para hacernos vibrar con sus análisis durante la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Este tridente de expertos y personajes históricos del balompié catracho, están juntos para formar parte del panel de analistas durante el mejor show de televisión en Honduras, DIEZ TV Mundialista, que inicia este lunes a partir de las 8:00 de la noche por la pantalla de GO TV.

Tyson, hombre de las mil batallas

Conozca más detalles del jugador que aún no quiere soltar el balón en el fútbol profesional. Ídolo en Uruguay, donde destacó con el Nacional de ese país. También jugó en el Sunderland de Inglaterra. Con la Selección Nacional disputó las eliminatorias de Francia 98, Corea y Japón 2002, Alemania 2016 y Sudáfrica 2010.



Tyson es un hombre carismático dispuesto a entretener el público de Diez TV Mundialista, con su sentido del buen humor y las bromas que lo caracterizan. En conjunto con sus dos grandes amigos Danny y Rambo, este trío de “locos” serán un éxito en la pantalla chica.

Nos contó que su mejor “potra” fue con la Selección de Honduras en las eliminatorias contra Estados Unidos en Washington, donde anotó uno de los dos goles del partido. Además, habló sobre el gol que marcó su vida. “Fue uno de chilena contra Panamá para la selección y en una eliminatoria, es por eso que tiene un matiz diferente”.



También nos platicó el motivo de seguir disfrutando del fútbol a pesar de cruzar los 40 años. “Siento ese deseo todavía, me divierte estar en las canchas. Creo que para todos el fútbol es muy lindo, nací en una familia netamente futbolera, eso es difícil que me lo quiten de los pies. No hay caducidad todavía en estos tobillos ni en estas rodillas”, dice.



De igual forma, habló de la transición de jugar en la cancha a ser analista deportivo. “Las cosas hay que tomarlas con mucha calma, de pronto es algo muy serio, pero mi parte alegre y jocosa no la voy a perder. Analizar no es fácil, unos lo hacemos de una manera y otros de una forma distinta, espero sentirme bien y que esto pueda abrirme puertas” expresó.

Turcios, aquel mago del balón

Exmundialista con la Selección Nacional en Sudáfrica 2010, fue uno de los futbolistas que jugaba en todas las posiciones, pero destacó por ser volante ofensivo. Mostró su talento en el fútbol extranjero en los equipos de Uruguay, México y Guatemala. En Honduras ganó varios títulos de campeón, uno con Motagua y seis con el Olimpia.



Conozcan a Danny Turcios, exfutbolista hondureño, entrenador de las reservas del Olimpia y un orgulloso padre de familia. Una persona tranquila, perfeccionista en lo que hace, en especial en su trabajo. Ahora debuta como analista deportivo en Diez TV Mundialista.

Nos platicó de las ofertas de trabajo en el extranjero, su amor por nuestro país que lo vio nacer y al cual le debe mucho. “Las ofertas las he rechazado, aquí está mi familia, es el país que me vio crecer y aquí me voy a morir”.



Y agrega: “El fútbol hondureño se está muriendo y no estamos haciendo nada, estamos viviendo una etapa donde hay un grupo de personas que no les está importando, se han acomodado, son las mismas personas. Es un círculo bien cerrado y es lo que más le está haciendo daño al fútbol”, expresó.



También agradeció la oportunidad al equipo de Diez y a GO TV por abrirle puertas a una nueva etapa en su carrera profesional. “Mi nueva faceta como presentador es algo distinto, siempre me gustaron las cámaras, los micrófonos y cuando la gente de Diez TV me ofreció el proyecto, no me pude resistir”.

Rambo, nuestro mejor “10”

Julio César de León realizó su carrera en Italia, destacó en la serie A y en la segunda división. Pasó por equipos como el Genoa, Regina, Florentina, Parma y Torino. Participó en los Olímpicos de Sídney 2000 y en el Mundial Sub-20 de Nigeria de 1999. Actualmente es un futbolista activo, espera despedirse con el Platense.



Rambo es un hombre que no teme al dar una opinión en el programa Diez TV. Dice que ni los penales lo ponen nervioso, menos salir en la televisión. “Ni el penal, ni la pantalla. Un poco de tensión al inicio, pero al final es un simple y un lindo penal, después es una cámara para transmitirles a las personas lo mejor de ti y hacerles cambiar un día triste por un día bonito, de alegría”, detalló.

Nos contó que le fascina mantener la cercanía con sus aficionados, ahora a través de este nuevo show televisivo a la par de otras dos figuras del deporte nacional. “Siempre me ha gustado interactuar con la gente que sabe, comenta y vive del fútbol. Eso hace que uno pueda desarrollarse y que ellos tengan fundamento a través de uno que ha estado en ligas importantes, y en Europa y alrededor del mundo”.



Además habló de sus compañeros Tyson y Danny en este proyecto. “Con esos dos toda una vida comiendo en la misma mesa, durmiendo en la misma habitación, jugando en la misma cancha, es lindo estar a la par de ellos y disfrutar de las mismas bromas que nos caracteriza. Vamos a dar lo mejor de nosotros, el conocimiento que tenemos y la alegría futbolística” agregó.

La pantalla de GO TV brillará con el talento de este tridente y del talento de los presentadores en este programa.