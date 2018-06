Suspenden las clases en una universidad de Uruguay por la Copa del Mundo

La Universidad Católica del Uruguay (UCU), la segunda en importancia del país austral, comunicó hoy a sus alumnos la suspensión de "todas las clases y actividades" en el horario de los partidos en que juegue la Celeste en el Mundial de Fútbol de Rusia.



La Vicerrectoría de la Comunidad Universitaria de la primera universidad privada del país, con más de 10.000 alumnos, envió una carta a los estudiantes en el que se justifica la suspensión de las actividades académicas por la misión de los universitarios de estar atentos a la realidad que les rodea.



"Una de las misiones principales del universitario es estar atentos a la realidad que nos rodea, desde un espíritu crítico, académico, pero también inmersos en ella, vibrando y participando con la sociedad toda", dice la misiva, firmada por el vicerrector Álvaro Pacheco.



"Es evidente que el deporte en general, y especialmente el fútbol, es un elemento que nos define como uruguayos, y que tiene la virtud de crear un sentimiento común de unidad que es poco común en nuestros días".

La comunicación advierte de que aunque se suspenderán todas las clases y actividades en el horario de los partidos en que juegue Uruguay se desarrollarán las programadas "antes y después de dicho horario".



En tono divertido, el vicerrector pone de manifiesto que espera que la Celeste "siga avanzando en el torneo, aunque el 15 de julio, día de la final, no se suspenden las clases ... ya que es domingo!".



La selección uruguaya de fútbol emprenderá este sábado su viaje a la localidad rusa de Nizhny Nóvgorod, donde se concentrará antes de disputar el primer partido, el 15 de junio, frente a Egipto en el estadio Ekaterimburgo Arena de la ciudad de Ekaterimburgo.