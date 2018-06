Polémica: ¡Fuerte ataque del capitán de la selección de Suecia contra Paolo Guerrero!

Andreas Granqvist, capitán de la selección de Suecia, volvió a encender la mecha al referirse a la sanción que le fue suspendida al peruano Paolo Guerrero tras haber dado positivo en un control antidopaje previo al amistoso que disputarán de cara al Mundial de Rusia.

Perú se verá las caras este sábado ante los escandinavos en partido de preparación y Granqvist aprovechó para lanzar un dardo a Guerrero poniendo en duda la participación del goleador en la Copa del Mundo.

''La cocaína debe ir como dopaje junto a dos años de suspensión, así que no sé cómo se las arregló para volver'', comenzó diciendo el defensor de 33 años.

''Es triste si ahora se ha probado positivo y que ha tenido un producto no autorizado en sí mismo, y que todavía puede jugar. No sé cómo sucedió, hubo muchos que se sorprendieron de esto'', declaró Granqvis, quien cree que Paolo no debería disputar el Mundial.

El capitán sueco ''no cree'' de que el peruano haya dado positivo por un simple té contaminado, como quedó demostrado con las evidencias que presentó Guerrero.

''Creo que, sí es en búsqueda de rendimiento, no quiero hacer ningún comentario. Pero eso de por sí no está permitido. Si él fue sancionado por eso, entonces debe ser inhabilitado. Nosotros tuvimos un portero que cayó por lo mismo y él fue sancionado, eso da de qué pensar'', finalizó.