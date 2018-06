Limber Pérez carga contra Costa Rica: "Este no será su Mundial"

El exfutbolista y analista deportivo de DIEZ TV Limber Pérez, encendió la polémica esta noche "A pelear el balón" tras brindar sus pronósticos de los clasificados en el Gurpo E, de las cuales Costa Rica no resultó favorecida.

Los ticos hicieron un papel extraordinario Brasil 2014 llegando a su quinto partido de la mano del extécnico de Honduras, Jorge Luis Pinto. Única hazaña hecha solo por dos países: ellos y los Estados Unidos.

Sin embargo, según el comunicador hondureño en Rusia las cosas serán diferentes.

"Lo veo muy complicado y casi imposible futbolísticamente hablando. Hoy las cosas van cambiar... ya conocen a Costa Rica", comenta.

Y agrega: "Este Mundial no va a ser de Costa Rica y me atrevo a decir que no van a clasificar".

El argumento de Limber está basado en el promedio de edad "muy alto" y en falta de fútbol de algunos seleccionados como en el caso de Bolaños y Joel Campbell.

Costa Rica comparte grupo junto a Brasil, Suiza y Serbia. Su debut será Serbia el próximo 17 de junio en el estadio Samara Arena.