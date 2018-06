Marruecos se despide derrotando a Estonia y ahora se va a Rusia

Dos goles de Younes Belhanda y Hakim Ziyech en el primer tiempo abrieron el camino a Marruecos para conseguir una plácida victoria sobre Estonia (1-3) en su último partido amistoso, celebrado este sábado en Tallin, antes de desplazarse a Rusia para disputar el Mundial.

Grupos del Mundial de Rusia 2018

Con la vista puesta en el debut mundialista del próximo viernes ante Irán, Renard sacó de inicio a la mayoría de sus jugadores titulares, si bien dio la oportunidad a los dos suplentes más destacados del duelo ante Eslovaquia, Amine Harit y Ayoub El Kaabi.



El ajuste más llamativo consistió en ubicar a Nordin Amrabat como lateral derecho, decisión propiciada por la baja de Nabil Dirar, que no ha podido jugar ningún partido de esta fase de preparación y es duda para el choque ante Irán.



Estonia, dirigida por Martin Reim, optó por disponer una línea de cinco defensas replegada a poca distancia de su portería, lo que supuso una invitación a que Marruecos se apoderara del balón para apenas soltarlo.



No obstante, el primer gol del partido (m.11) llegó en un contraataque marroquí hermosamente hilvanado por Ziyech y El Kaabi y que acabó con un remate a placer de Belhanda asistido por Mbrak Boussoufa.



La efectiva presión desplegada por los magrebíes, unida a la precisión de Boussoufa y Belhanda en el centro del campo, derivó en un sofocante control por parte de Marruecos, que alcanzó un porcentaje de posesión superior al 75 % en el primer tiempo.



Poco eficaces al atacar en estático, los 'Leones del Atlas' tuvieron sus mejores ocasiones tras robar el esférico cerca de la meta estonia, y en una de esas jugadas Harit forzó un penalti que convirtió Ziyech (m.38).



En la segunda parte, Renard introdujo un inédito tridente ofensivo compuesto por El Kaabi, Aziz Bouhaddouz y Youssef En-Nesyri, sacrificando calidad y capacidad de asociación para ganar músculo y presencia en el área.



Estonia aprovechó el debilitamiento del centro del campo marroquí para buscar la portería rival, y nada más salir del vestuario puso a prueba a Munir con dos buenos disparos de Konstantin Vassiljev y Ats Purje.



Pero cuando más amenazaban los bálticos con acortar distancias, el delantero del Málaga En-Nesyri anotó un nuevo gol (m.72) al finalizar una buena jugada elaborada entre El Kaabi y Belhanda.



Cuatro minutos después llegó el único tanto estonio: Purje recogió un balón suelto en el pico izquierdo del área marroquí, se deshizo de Marouane Da Costa con un recorte y batió a Munir con un tiro raso.



El último cambio de Renard (entró Khalid Boutaib y Marruecos pasó a tener cuatro delanteros sobre el césped, con En-Nesyri haciendo de lateral izquierdo) dio pie a una recta final de ida y vuelta, con ocasiones para ambos conjuntos, sin que se moviera el marcador.



Gracias a esta victoria, los 'Leones del Atlas' cumplirán mañana un año sin conocer la derrota, desde que Camerún los venciera por 1-0 en las eliminatorias de clasificación para la Copa de África de Naciones (CAN) de 2019.



Por tanto, Marruecos llegará con una racha muy positiva al que será su primer Mundial desde Francia 1998, y en cuya fase de grupos se enfrentará a Irán, Portugal y España.



La selección marroquí volará hoy mismo a Rusia y llegará alrededor de la medianoche a Voronezh, ciudad ubicada unos 500 kilómetros al sur de Moscú que será la base del combinado norteafricano durante el Mundial.

Ficha técnica:

1 - Estonia: Aksalu; Vihmann, Kams, Jurgenson (Purje, m.58), Mets, Pikk (Kruglov, m.84); Vassiljev, Kaljumae, Dmitrijev (Antonov, m.84), Zenjov (Liivak, m.84); y Anier.



3 - Marruecos: Munir; N. Amrabat (S. Amrabat, m.63), Saiss, Benatia (Da Costa, m.46), Achraf (Boutaib, m.76); El Ahmadi (Ait Bennasser, m.63), Boussoufa, Belhanda; Ziyech (Bouhaddouz, m.46), Harit (En-Nesyri, m.46) y El Kaabi.



Goles: 0-1, min.11: Belhanda. 0-2, min.38: Ziyech, de penalti. 0-3, min.72: En-Nesyri. 1-3, min.76: Purje.



Árbitro: Marius Avram (Rumanía). Amonestó a los estonios Purje (m.66) y Mets (m.91) y al marroquí N. Amrabat (m.54).



Incidencias: Partido amistoso disputado en el A. Le Coq Arena de Tallin.