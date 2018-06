Juan Carlos Osorio sobre Héctor Herrera: "Hasta donde yo tengo entendido se queda"

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano que comanda la selección de México, habló luego de la derrota de los 'aztecas' ante Dinamarca en Copenhague, en su último juego de preparación antes de empacar su maletas y agarrar viaje rumbo a Rusia para afrontar el Mundial.

Dinamarca hace "fiesta" con la selección de México antes de viajar a Rusia

"Me parece que fue una gran prueba, un buen juego para nosotros sobre el primer tiempo, fue muy parejo, incluso el inicio del segundo. Ellos (Dinamarca) se van arriba con un gol extraordinario el segundo no admite ninguna excusa me parece que fue un gran tarea y una gran prueba", empezó diciendo.

Además fue consultado sobre la enorme "fiesta" de los jugadores del "Tri" el pasado fin de semana cuando tuvieron libre tras el triunfo ante Escocia y descartó que Héctor Herrera no vaya al Mundial por esta noticia.

Así fue la fiesta de los seleccionados de México con 30 damas de compañía

"Desconozco totalmente la versión, he hablado con él y se ve feliz de estar acá. Tuvo el día que era necesario para solucionar su situación personal, hasta donde yo tengo entendido se queda, nunca me ha manifestado lo contrario y desconozco otra versión", dijo Osorio.

Y es que al ser divulgadas las fotografías de varios jugadores de la selección de México saliendo de un hotel con 30 chicas, Herrera viajó a Portugal para arreglar problemas personales con su esposa.