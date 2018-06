Hazard: ''El resultado contra Costa Rica importa poco''

Eden Hazard, capitán de la selección de Bélgica, aseguró este domingo que el resultado que consiga su equipo este lunes en el amistoso contra Costa Rica no será muy relevante.

El extremo aseguró que "lo importante" es que los belgas lleguen bien preparados a su estreno en el Mundial contra Panamá el 18 de junio.

"El resultado de mañana importa poco. Lo más importante será estar preparados el 'Día D' contra Panamá", dijo en rueda de prensa el atacante del Chelsea.

"Mañana, debemos olvidar el resultado. Si perdemos o si hacemos un superpartido, no me supone un problema. No hay que pensar en el resultado y poner a punto nuestro juego", agregó el jugador.

Bélgica se medirá mañana contra Costa Rica en el Estadio Rey Balduino de Bruselas a las 12:45 pm de Honduras.