Piqué: "Cristiano es muy propenso a tirarse y le pitan casi todas"

El defensor de España Gerard Piqué criticó a Cristiano Ronaldo tras el empate 3-3 con Portugal y defendió al arquero David de Gea.

"Cristiano es muy propenso a tirarse y le pitan casi todas. De Gea es nuestro portero, es el mejor. Lo ha demostrado", dijo tras el partido".

Se defiende de las críticas por el documental de Griezmann

El zaguero del Barcelona también salió al paso de las críticas recibidas por producir el documental en el que Antoine Griezmann anunció que seguirá en el Atlético de Madrid.

"Es sorprendente la reacción por parte de toda la gente de Barcelona, que se dude de mi compromiso y de mi amor por este club. Es una de mis empresas y la idea fue de hace unos meses. Hablé con Griezmann y me dijo que había la posibilidad de que fuera al Barça. Dije que lo grabáramos. Creemos que era un contenido muy bueno para que la gente viera cómo se toma una decisión como esta desde dentro. Simplemente he puesto cámaras", dijo.

El central siguió justificándose: "La gente lo vio. Estuvo indeciso hasta el último día. A mí me llaman ayer por la mañana, me dicen que se va emitir. Pregunté qué hacía y me dijeron que se quedaba. Y así fue. Cuando lo supe, hablé con gente del club para comunicarlo. Creo que el Barça es mucho más grande que solo un jugador. Si no viene, vendrán otros. Si ha tomado esta decisión, por un motivo económico o deportivo, el Barça es mucho más grande que un jugador".

Piqué reconoció que habló con el presidente del club Josep María Bartomeu "él estaba un poco jodido porque pensaba que el jugador acabaría viniendo pero sin más".

Finalmente también dejó un mensaje para el francés Antoine Griezmann.

"Los grandes jugadores, siempre que vengan al Barça, tienen las puertas abiertas pero deben tener ganas de venir y de renunciar a cosas a veces. Si no es así, hay muchos otros jugadores grandes e importantes que querrán venir", cerró.