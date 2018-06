Agenda mundialista de TV para el fin de semana

Continúan las emociones en el Mundial de Rusia y este fin de semana se vienen partidos muy interesantes para seguirles la pista, verlos por televisión y por supuesto seguir las incidencias en nuestro completo minuto a minuto que te ofrece la plataforma de estadística de Diez.hn.

Este sábado llega el esperado debut de Messi y la selección argentina contra Islandia además se estrenan otras escuadras como Perú, Australia, Nigeria, Croacia y los equipos de Concacaf Costa Rica, México y Panamá.

Te dejamos la agenda completa de partidos.

Francia vs Australia (4 AM, transmite Telecadena 7/4 DirecTV, TyC Sports y Diez.hn)

Argentina vs Islandia ( 7 AM transmite Telecadena 7/4 DirecTV, TV Pública, TyC Sports y Diez.hn)

Perú vs Dinamarca (10 AM transmite Telecadena 7/4 DirecTV, TV Pública y Diez.hn)

Croacia vs Nigeria ( 1 PM transmite Telecadena 7/4 DirecTV, TyC Sports y Diez.hn)

Domingo

Costa Rica vs Serbia (6 AM transmite Canal 5, DirecTV, TyC Sports y Diez.hn)

Alemania vs México (9 AM transmite Canal 5, DirecTV, TyC Sports y Diez.hn)

Brasil vs Suiza ( 12 PM transmite Telecadena 7/4 DirecTV, TyC Sports y Diez.hn)