Paolo Guerrero: "Hay que respetar las decisiones del profesor"

El atacante de Perú Paolo Guerrero fue la ausencia destacada del once titular del cuadro de Ricardo Gareca, en una decisión "que hay que respetar", según apuntó el propio afectado.

"Hay que respetar las decisiones del profesor y estaré cuando me requiera", dijo Guerrero, líder del equipo que se mostró comprensivo con su compañero Christian Cueva, que falló un penalti clave para Perú.



"Le puede pasar a cualquiera. Fui a hablar con él porque es un jugador fundamental dentro del equipo y tenía que recuperarse", dijo Guerrero, que considera la derrota encajada contra Dinamarca como injusta.



"No fue justo, por eso la frustración de todo el mundo. Merecíamos ganar. Pero así es el fútbol cuando no marcas y te marcan pasa esto", recordó el capitán, que elogió el trabajo del meta danés Kasper Schmeichel. "Es un gran portero sacó muchas pelotas".

Paolo Guerrero, sin embargo, recordó que el equipo tiene que ser más claro de cara al gol. "Tenemos que ser más claros. Tenemos que finalizar la jugada. Tuvimos ocasiones de gol que pudieron entrar y no entraron y hay que trabajar más en eso", dijo.



"Esto no ha hecho más que empezar y aún estamos vivos para la clasificación", concluyó.