Roberto Martínez descarta a Vermaelen y a Kompany para debut con Panamá

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, descartó este sábado que los centrales Thomas Vermaelen y Vincent Kompany puedan jugar el lunes frente a Panamá, pero matizó que quedarán a punto a partir del segundo partido del grupo G del Mundial.

"Vermaelen puede estar a tono para los últimos dos partidos, pero se mantiene trabajando en Moscú mientras que Kompany estará disponible para el tercer juego", dijo durante una conferencia de prensa en Sochi, donde los Diablos Rojos se medirán con Panamá en la primera jornada de Grupo G, que completan Inglaterra y Túnez.

El entrenador español tiene en sus manos a la tercera selección de la clasificación de la FIFA, por tanto una de las candidatas al título mundial.

De confirmarse su anuncio, tendrá que reconstruir el trío de su línea de fondo con Dedryck Boyata, Ian Vertonghen y Toby Alderweireld.

Los problemas físicos que afronta el defensor del Barcelona Vermaelen y Kompany, del Manchester City, llevaron a Martínez a convocar a Laurent Ciman.

El defensa del club estadounidense Los Ángeles permaneció hasta hoy en la concentración y regresó a Bélgica al confirmarse que los tiempos de recuperación favorecen a los lesionados.

Los Diablos Rojos, la primera selección europea en clasificarse para el Mundial, suma 19 partidos sin conocer la derrota: cinco empates y 14 victorias.

El equipo viajó temprano este sábado desde Moscú a Sochi, la ciudad donde debutará contra los panameños en el primer partido del Mundial de Rusia.

Durante la conferencia de prensa el extremo izquierdo de la Real Sociedad Adnan Januzaj se declaró feliz de repetir la experiencia mundialista, que ya tuvo hace cuatro años en Brasil.

"Quiero ayudar al equipo tanto como sea posible". Hay muchas maneras de hacerlo y no solo pensar en eso individualmente", afirmó.

Advirtió que en los primeros partidos sea notado que las diferencias entre cada selección son muy estrechas.

"Vimos que las grandes naciones experimentaron dificultades en este Mundial, especialmente al final del juego", declaró en alusión a las victorias agónicas de Uruguay y Marruecos y el empate 3-3 de Portugal sobre España al filo del tiempo reglamentario.

Januzaj quitó hierro a un incidente con Kevin De Bruyne y atribuyó la reacción a "la intensidad" de los entrenamientos.

"Eso no es nada, está relacionado con la intensidad del entrenamiento". Es la competencia, nosotros entrenamos para eso. ¡Creo que intentó tomar la pelota! Es intenso, pero no me molesta. Este es el trabajo. "

El delantero del Roma Dries Mertens enfatizó que su deseo es aportar esfuerzo y apoyo a la selección, independiente de quién juegue.