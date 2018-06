Kimmich tras la derrota: ''Nunca subestimamos a México''

Joshua Kimmich, una de las figuras emergentes de la selección de Alemania, que este domingo perdió su primer partido del Mundial ante México, fue muy claro al ser preguntado por si habían subestimado al 'Tri' y contestó con un escueto y contundente "no".

Kimmich, sucesor de Philipp Lahm, explicó en la zona mixta que está de acuerdo con la opinión expresada por su técnico, Joachim Löw, que indicó que este domingo perdieron más balones que nunca.

"Tiene razón el seleccionador cuando ha dicho que perdimos muchos balones. México lo hizo bien en el contraataque, sobre todo. Nos pillaron varias veces y deberíamos evitar perder tantos balones. El técnico tiene razón", afirmó.

"Quitando a Arabia Saudita llevamos sin ganar los últimos seis partidos, porque no se puede comparar los amistosos, en los que el rival no te presiona tanto a una ronda de clasificación o a un Mundial", dijo.

"La mentalidad a la hora de afrontar un partido de este nivel también cuenta, no basta la calidad. Hoy nos faltó eso, también. Tantos errores se pagan; y ahora todos los partidos serán finales", explicó Kimmich, que al ser cuestionado si no habían subestimado al rival contestó con un rotundo "no".

El lateral derecho aseguró que tampoco es el momento de abandonar. "Aún estamos a unos cuantos partidos de volver a ser campeones del mundo, pero vamos a intentar que así sea", sentenció.