Tablas de posiciones de Rusia 2018: Las ocho selecciones con tres puntos

A falta de cuatro partidos para que culmine la primera jornada del Mundial de Rusia, ocho selecciones están con tres puntos y México como representante de Concacaf es la única que ha triunfado hasta el momento.

La primera sorpresa en este mundial la dieron los anfitriones, aunque se esperaba un triunfo de Rusia contra Arabia, pero no el abultado 5-0.

Leer más: Marcelo se descatga contra arbitro mexicano tras empate ante Suiza: "¿Para que está el VAR?

Irán ha hecho lo propio en el grupo B tras vencer a Marruecos y se coloca primero por arriba de Portugal y España quienes empataron 3-3 en su debut el viernes.

Una de las favoritas como Argentina comandada por Leo Messi, no pudo sacar los tres puntos y consiguió un amargo empate 1-1 contra Islandia.

Por su parte el representativo brasileño no pudo contra Suiza y apenas le ajustó para igualar y también les deja un sabor amargo por ser la candidata a ser finalista de la justa mundialista.

JUEGOS DEL LUNES

Suecia vs Corea del Sur (6:00 AM)

Bélgica vs Panamá (9:00 AM)

Túnez vs Inglaterra (12:00 M)

JUEGOS DEL MARTES

Colombia vs Japón (6:00 AM)

Polonia vs Senegal (9:00 AM)

Rusia vs Egipto (12:00 M)