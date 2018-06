Panamá debutará en Mundiales ante una Bélgica candidata en Rusia-2018

El sueño de cuatro millones de panameños por el debut mundialista de su selección estará amenazado por Bélgica, un conjunto plagado de estrellas que aspira a convertirse en candidato al título en Rusia-2018.

Ver: Tabla de posiciones y grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018



Los modestos jugadores de Panamá han disfrutado "como niños con zapatos nuevos" de sus primeros 10 días de estancia en Rusia, admitió el veterano Gabriel Gómez, pero llega la hora de la verdad, el debut en el Grupo G ante los 'Diablos Rojos', el lunes en Sochi a las 9:00 am.



Pese a su inexperiencia en estas lides, los panameños quieren seguir soñando y no renuncian a nada en una llave que comparten con Bélgica, Inglaterra y Túnez.



Para ello, el seleccionador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez ha tirado de experiencia (será su quinta participación mundialista, la tercera como DT) y ha tratado de inculcar a sus jugadores unas consignas muy claras: orden táctico, concentración en las marcas, jugar como bloque y eficacia ante el arco contrario.

Panamá en uno de sus amistosos fue vapuleado 6-0 ante Suiza.

La falta de gol es uno de los problemas de Panamá, que desde que obtuviera su clasificación en octubre pasado sólo ha marcado dos tantos en los últimos seis partidos amistosos (cuatro derrotas y dos empates).



El trabajo de 'Bolillo' desde que está en Rusia no sólo ha sido futbolístico, sino también psicológico para evitar un exceso de presión y responsabilidad en sus hombres.



"El compromiso es grande, es difícil, el país está con nosotros, está ilusionado. Hay que trabajar mucho la mente, hay que estar muy tranquilos y, como se dice: cuerpo caliente, cabeza fría", afirmó este domingo ya desde Sochi.

PRONOSTICADOR: Simulá ronda de grupos y fases de clasificación del Mundial



Aunque días antes había admitido que "la goleada es una posibilidad", fue algo más cauto en la víspera.



"Cualquier cosa puede pasar. Digo muy claro que los favoritos son ellos, pero si nosotros tenemos un buen día también podemos sacar algo", deseó.



El técnico podrá contar con todos sus efectivos, incluido el volante José Luis Rodríguez, recuperado de los problemas musculares que le obligaron a entrenar al margen del grupo al comienzo de la semana.

Bélgica se fogueó contra Costa Rica, misma a la que vapuleó 4-1.



Gabriel Gómez y Aníbal Godoy, los dos mediocentros, también sufren sobrecargas pero ninguno se perderá la cita.



Bélgica, de su lado, parte como gran favorito del grupo, por encima incluso de Inglaterra. Cuenta con un plantel lleno de estrellas (Hazard, De Bruyne, Courtois, Mertens, Lukaku, Kompany, etc), la mayoría de ellas en la exigente Premier League.

BLOG: "Panamá va al Mundial por no ser humillada; no le veo posibilidades"



Pero su seleccionador, el español Roberto Martínez, tiene el reto de formar un equipo que funcione como tal y no como un cúmulo de individualidades, algo que no consiguieron sus predecesores en el cargo.



- Probables alineaciones:



Bélgica: Courtois - Vertonghen, Boyata, Alderweireld - Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco - Mertens, Eden Hazard - Lukaku. DT: Roberto Martínez



Panamá: Penedo - Amir, Escobar, Torres, Davis - Gómez, Godoy, Cooper, Bárcenas, Rodríguez - Blas Pérez. DT: Hernán Darío Gómez