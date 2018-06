Tablas de posiciones del Mundial de Rusia 2018

Nada más cuatro selecciones falta que debuten en el Mundial de Rusia, hasta el momento solo México ha sacado la cara por la Concacaf venciendo a los alemanes por la mínima diferencia.

Por su parte Panamá, que era la última de la zona que faltaba por debutar, en su primer Mundial a nivel mayor, fue derrotada por Bélgica con un marcador contundente de 3-0.

A falta de tres partidos para que culmine la primera jornada del Mundial de Rusia, once selecciones están con tres puntos y México como representante de Concacaf es la única que goza del primer lugar de su grupo.

En el segundo encuentro del grupo G, Inglaterra venció a Túnez con un doblete de Harry Kane.

JUEGOS DEL MARTES

Colombia vs Japón (6:00 AM)

Polonia vs Senegal (9:00 AM)

Rusia vs Egipto (12:00 M)