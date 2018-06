La niña rusa que jamás olvidará a Cristiano Ronaldo: "Me dio fuerzas para luchar"

Ha pasado ya un año. Este es el lado más sensible y que pocos conocen de Cristiano Ronaldo, la gran estrella de Portugal en el Mundial de Rusia 2018.

¿Recuerdan Polina Haeredinova? Se trata de la niña rusa, ahora con 11 años, que entró en silla de ruedas junto a CR7 en el partido frente a Rusia en la pasada Copa Confederaciones.

Diario Récord de Portugal se ha ido a buscar a Polina y ha relatado una historia que seguramente pone los pelos de punta a cualquiera.

"Cuando lo conocí, quise ser tan fuerte como él, me dio fuerzas para luchar, quise levantarme, empezar a caminar y hacer realidad ese sueño, hizo que mis sueños se hicieran realidad porque es tan fuerte y un símbolo. Ronaldo fue muy importante para alcanzar mis sueños, cambió vida", cuenta la niña a Record.



Ella es Polina, la niña rusa que conoció a Cristiano Ronaldo. FOTO: Récord Portugal.

Este sueño se concretó a través de la Fundación Ronald McDonald, que construyó un exoesqueleto para que Polina pudiera ponerse de pie y dar algunos pasos. Más que eso será difícil, ya que tiene una espina bífida, una enfermedad congénita.

"Ronaldo fue muy importante porque, después de conocerlo, empecé mi cuenta en el Instagram, empecé a entrenar y ser más fuerte. Conocer a una persona como Ronaldo me hizo en una persona más fuerte, ya consiguió tanto, luchó tanto", confiesa.

CORAZÓN DIVIDIDO

Polina es obsesionada por Cristiano Ronaldo y sigue todo lo que el crack pone en las redes sociales. Sin embargo, ella tiene que dividir su corazón, pues admira a otra figura: Igor Akinfeev, portero de Rusia y del CSKA Moscú, club que la niña apoya.

Akinfeev es uno de los favoritos, no sólo por ser ruso, sino también porque ocupa la misma posición que Polina en el campo. "Ya conocí a Akinfeev después de la Copa Confederaciones, pedí tanto que sucedió en el estadio del CSKA, que es el club que más me gusta, me gusta mucho porque es portero, yo también soy portero. ¿Sabias?