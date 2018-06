José Pékerman: "Respetamos a Polonia y sabemos que va a ser un rival complicado"

José Néstor Pékerman, técnico de la Selección Colombia, elogió este sábado a Polonia, segundo rival del conjunto 'cafetero' en el Mundial de Rusia 2018 y aseguró que es "un gran equipo y un rival muy complicado".

El preparador argentino atendió a los medios en la víspera del choque, decisivo para ambas selecciones, puesto que la que pierda se quedaría a un paso de la eliminación, y confirmó que James Rodríguez "ha trabajado con normalidad" y "está bien" para enfrentarse a Polonia.

Polonia "es un muy buen equipo; un equipo que ha sido sólido y que ha tenido buenas actuaciones en las eliminatorias y en los partidos amistosos. Colectivamente e individualmente con futbolistas en los mejores equipos del mundo, con buena física, envergadura y experiencia", comentó Pékerman sobre su próximo rival.

"Va a ser un partido de ida y vuelta, ya que los dos equipos van a buscar la victoria. Los dos sabemos que un gol es determinante y que en un Mundial no es fácil darle la vuelta a los encuentros. Va a ser un choque muy intenso", prosiguió.

"Desde el sorteo lo vimos como un equipo de mucha valía dentro de so europeos -continuó-. En su partido con Senegal pasaron cosas raras, y si sólo se analiza el resultado uno puede confundirse. Pero nosotros no; respetamos mucho a Polonia y sabemos que va a ser un rival duro".

El veterano técnico argentino dio también algunas de las claves que considera vitales para poder deshacerse mañana de los 'Bialo-czerwoni' (los blancos y rojos), quienes en su estreno en Rusia se inclinaron ante Senegal por 1-2.

"La primera: jugar 11 contra 11, que no es poco. La segunda: poder contar con los jugadores que no estaban en la totalidad de condiciones. La tercera: recuperar la confianza, no quedarse en lo que ha pasado sino en lo que vendrá. Y la cuarta: la armonía del equipo, que se consolidó en los momentos difíciles. Esa armonía se palpita, se ve y crea optimismo", señaló.

"Si el partido es normal debemos intentar imponer nuestro fútbol, mantener las líneas juntas para que podamos tener opciones y ser sólidos en la marca de los jugadores", apuntó Pékerman.

Además, el 'profe' defendió el once que puso en liza en el debut contra Japón y manifestó que lo importante ahora es "superar el mal comienzo".

"En cuanto terminó el partido empezamos a trabajar el próximo. El Mundial no da respiro y tenemos un grupo muy parejo, como hemos dicho siempre. Fue un mal comienzo y ahora tenemos que superarlo. Tenemos que tratar de hacer goles, no recibirlos, tener equilibrio y concentración en momentos claves", aseveró.