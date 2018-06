Carlos Queiroz: "Mis jugadores no soñaban ni en jugar contra Cristiano"

El entrenador de Irán, el portugués Carlos Queiroz calificó como "muy especial" el enfrentamiento contra su antiguo equipo, recordó que aún tienen opciones de clasificación para octavos y que sus futbolistas, no hace mucho "ni siquiera soñaban en jugar contra Cristiano Ronaldo".

"¿Como parar a Cristiano?, no voy a descubrir nuestra táctica pero si España y Marruecos ya fueron difíciles Portugal lo va a ser aún más", dijo Queiroz.

Leer más: Hinchas panameños lloran y agraece al "Bolillo" por cumplir sueño mundialista

"Esperamos un partido complicado porque no hemos venido a tener partidos fáciles. Ni en sueños mis jugadores pensaban en tener que jugar ante Cristiano y frente los grandes jugadores de Portugal. Son muy entusiastas y vamos a mantener esa actitud y concentración desde el inicio", dijo el seleccionador de Irán.

Queiroz recordó que Irán tiene opciones de clasificación. "Es nuestro sueño y debemos luchar por él. No tenemos nada que perder. Vamos a jugar ante Portugal con los deberes hechos. Ellos se juegan mucho, nosotros no. Vamos a tratar de divertirnos con la confianza de tener la pizca de suerte que se necesita", agregó.

Carlos Queiroz asume la dificultad del encuentro contra Portugal. "Es un privilegio y una gran oportunidad este partido. Tengo muchos amigos portugueses que lo verán pero tenemos un dicho. Los portugueses tienen su propio lugar en el fútbol no hay amigos, es una historia diferente", apuntó.

"Portugal es un candidato para ganar la Copa del Mundo, es uno de los favoritos. Estamos preparados y sabemos que nuestros aficionados están ilusionados con nosotros, lo sentimos", añadió el preparador luso, que recordó que aún muchas cosas pueden suceder en el grupo, que también se juega con el choque entre España y Marruecos, reconoció Queiroz.

El seleccionador iraní destacó el orgullo con el que afrontan el compromiso y se mostró agradecido con el público que sigue a su selección y con los ciudadanos rusos.

Queiroz insistió en recordar el potencial del cuadro luso. "Cuántas selecciones del mundo pueden dejar fuera de su equipo a dos jugadores del Barcelona, uno del Inter, uno del Mónaco. Eso demuestra que Portugal es un equipo fuerte", aseguró.

"Estuvimos bien contra Marruecos, mejor en el resultado que nos fue favorable. Contra España podíamos estar mejor y el resultado no fue el que podría haber sido. En esto no hay justicia. Tenemos una filosofía de trabajo con los jugadores que no estamos aquí para ser perdidos simpáticos y agradables", destacó Queiroz, que se refirió también al videoarbitraje en el Mundial.

"Todo el mundo puede hablar sobre arbitraje. Cuando hablamos de esto se oye en todas partes, les estamos haciendo famosos. Y cuando no se habla de arbitraje parece que te resignas. Y cuando hablas de ellos parece que te excusas. Yo no hablo de árbitros sino de situaciones que se producen. Lo importante es que el fútbol pertenece al juego y eso no debe cambiar", dijo de los árbitros.

"Todo tiene que estar claro y es obvio que los seres humanos cometen errores. El VAR no nació para cubrir los errores humanos sino para cubrir los errores no humanos. Pero hay que saber cuáles son las razones para parar el juego por una acción determinada. Las personas merecen saber cuales son las reglas de juego porque el juego pertenece al pueblo", concluyó.