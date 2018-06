Chicharito Hernández explica las "cosas chingonas" que desea de México

Chicharito Hernández, delantero de la selección de México, compareció este martes en conferencia de prensa previo al duelo que el Tri sostendrá contra Suecia el miércoles en Ekaterimburgo.

Anteriormente, Javier en una entrevista con David Faitelson le pidió "imaginarse cosas chingonas" y en conferencia explicó que no solo se refiere a una cosa.

"Culturalmente es saber que todos tenemos un valor. No porque yo haya metido el gol, porque el Chucky me la pasó y porquel Héctor Herrera a recuperó significa que estamos donde estamos, no".

"También el entrenamiento que ha hecho Alfredo (Talavera), Jesús (Corona), todos los compañeros, a mi personalmente lo que me ha ayudado Oribe (Peralta), a (Marco) Fabián lo conozco de desde niño, a Erick (Gutiérrez) con toda esa hambre, esa ilusión que tiene, Javier Aquino todo lo que ha hecho en el futbol mexicano".

"Todos esos jugadores nos dan muchísimo así como los que están en el terreno de juego, esa mentalidad es la que queremos cambiar, eso es imaginarse cosas chingonas no nada más es verme campeón del mundo, es todo eso, es compartir, es ver un país que pueda ayudar, que pueda sumar, como ellos nos están sumando tantísimo".

Javier reconoció y mencionó a los siete jugadores que hasta el momento no han visto acción en el Mundial porque cree que a veces hasta los propios seleccionados "pierden de vista la importanca y valor del equipo".

Asegura que al mencionarlos y recordarlos es porque "tienen el mismo valor de los demás" y para él esa mentalidad los hace pensar en cosas "chingonas".

