Yerry Mina dice que no entiende las críticas a Messi si es "un genio"

El colombiano Yerry Mina aseguró este martes que no entiende las críticas vertidas en Argentina a Lionel Messi, compañero suyo en el Barcelona, si es "un genio, un crack".

"Leo es un crack. Cuando tuve la primera práctica con él me impresionó mucho por la persona que es: es un genio. No entiendo por qué lo critican", dijo Mina durante un encuentro con la prensa en el hotel de concentración de la Selección Colombia, a las afueras de Kazán.



"Si yo lo tuviera en la Selección Colombia lo trataría de apoyar para que se sintiera bien y contento y para que demostrara su talento. Lo único que le puedo decir es que disfrute, que es lo mismo que él me dijo a mi cuando llegué ahí", agregó el defensa caucano.



El equipo de José Pékerman, que el pasado domingo goleó por 3-0 a Polonia, con un tanto, precisamente, de Mina, se juega su futuro en el Mundial de Rusia 2018 el próximo jueves en la ciudad de Samara, donde se verá las caras con Senegal en la tercera y última jornada del Grupo H.