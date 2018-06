Madre de Marcos Rojo: "La derecha la tiene para apoyarse nada más"

Algo curioso contó la madre del jugador argentino Marco Rojo, luego del gran triunfo de Argentrina 2-1 ante Nigeria. Y es que Rojo fue el héroe del encuentro tras anotar el gol de la victoria de pierna derecha,su pierna menos hábil.

"No pensamos que era Marcos porque la derecha solo la tiene para apoyarse", dijo la madre entre risas.

"Cuando nos dimos cuenta que era Marcos, se armó un revuelo. Es que pateó de derecha y él la derecha la tiene para apoyarse, no pensamos que era Marcos", siguió bromeando en diálogo con Telefé.

Además, la madre del defensor de Manchester United compartió una intimidad: "Yo le dije que iba a hacer un gol él y dos Messi, para los que habían hablado mal de Leo. Faltó uno de Messi nada más. Marcos estaba mal porque no jugó el otro día, porque no lo ponían. Después del partido, encima que perdieron y él estaba mal, le dije que por algo pasan las cosas, que no tenía que jugar, que el partido que viene iba a hacer un gol", concluyó.