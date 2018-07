Conmovedor: Benjamin Pavard fue felicitado por sus padres y este rompió en llanto

El lateral derecho francés, Benjamin Pavard , era para muchos un desconocido. El defensa del Stuttgart solo contaba con dos goles en toda su carrera profesional. En el partido de octavos de final anotaría un golazo contra la selección Argentina que ayudaría a su país pasar a las siguiente fase.

El medio 'Telefoot' que le hizo una entrevista quiso darle una sorpresa con un mensaje de sus padres:"estamos muy orgullosos de ti, nos has regalado un momento inolvidable", le dijeron, mientras Pavard no podía contener las lágrimas.



Al mensaje de sus padres Pavard respondió: "Me fui muy temprano de mi casa, a los diez años ya iba a un internado, nunca podré agradecerles todo lo que hicieron por mi".





Pavard se ha ganado a base de esfuerzo y trabajo duro el ser titular en los cuartos de final después de su gran partido ante la Argentina. La selección francesa enfrentará ha Uruguay el viernes buscará volver a una semifinal desde el Mundial de Alemania 2006.