Rusia 2018 se convertirá en el Mundial con menos expulsados desde 1982

Sin duda que la implementación del VAR en Rusia 2018, a servido para que el juego sea más justos, esto se ve reflejado en el número de tarjetas rojas que se han mostrado a lo largo del Mundial.

Tan solo cuatro expulsiones se han registrado en 60 partidos disputados hasta el momento, siendo una de las Copas del Mundo que menos tarjetas roja se han visto desde España 1982.



Los primeros tres expulsados en el Mundial sucedieron en la fase de grupos, Carlos Sánchez (Colombia) vs Japón, Jerome Boateng (Alemania) vs Suecia, por doble amarilla y Igor Smolnikov (Rusia) vs Uruguay.



El único expulsado en fase de eliminación sucedió en el partido de octavos de final entre Suiza y Suecia, el jugador Michael Lang (Suiza), fue el último jugador en la Copa del Mundo en ver una tarjeta roja.

Promedio de expulsiones en los últimos diez mundiales: