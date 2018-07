La conmovedora historia de Romelu Lukaku, la estrella de Bélgica

Comenzó su carrera con la única esperanza de salir adelante y poder darle una mejor calidad de vida a su familia sin imaginarse que se convertiría en uno de los delanteros más letales del mundo. Actualmente es el que ha llevado a Bélgica a disputar la semifinal del Mundial de Rusia contra Francia.

En la historia, Lukaku destaca como principal motivación a su madre que en muchas ocasiones dejaba de comer para que el tuviera un poco de alimento y así de alguna forma poder sobrellevar los días con lo poco que tenían.

Actualmente es el delantero titular del Manchester United y de la selección de Bélgica y es un claro ejemplo de que muchas veces se puede no tener el talento de nacimiento pero con esfuerzo y dedicación se pueden lograr cosas grandes para su país y su familia.

LA HISTORIA DE ROMELU LUKAKU

“Tenía 6 años, y volví a casa a almorzar al salir del colegio. Mamá tenía lo mismo de siempre en el menú: pan y leche. Pero ese día volví a casa y mamá empezó a mezclar la botella de leche con algo más. Ella me sirvió el almuerzo con una sonrisa como si todo estuviera bien. Pero comprendí lo que estaba haciendo. Estaba mezclando leche con agua. No teníamos suficiente dinero para hacer durar la botella toda la semana. Y ella me decía siempre que ya había comido, y en realidad no era así, era solamente para que no me faltara nada de comer. No éramos solo pobres; estábamos en la miseria”

“Mis padres dentro de la miseria apostaron por mí, hacían los esfuerzos más grandes para poder llevarme a entrenar. Por eso este primer partido del mundial jugué con mucha bronca, por muchas cosas: por las ratas que corrían por nuestro departamento, porque no podía ver la UEFA Champions League, no tenía televisor, llegaba al colegio y todos los niños hablaban de la final, yo no tenía idea lo que había pasado. Todo el mundo hablando de la volea de #Zidane. Yo hacía como que sabía de lo que hablaban, por los padres de compañeros que me miraban mal por mis características y condición.”

"Un día le pregunté a mi padre, con que edad sería ideal debutar en el fútbol, y el por decirme una edad cualquiera (Me enteré eso años después) me dijo a los 16 y yo no paré hasta lograrlo. En ese entonces era suplente del #Anderlecht, ya iba a cumplir los 16, lo que hice fue acercarme al entrenador y le dije que por favor apostara por mí y yo le prometía cierta cantidad de goles si no los lograba, me sentara de nuevo, y efectivamente a los 16 años forzando mi debut, lo hice, y no solo convertí la cantidad de goles que le prometí, si no que me convertí en el máximo goleador del campeonato nacional: anoté 76 goles en 34 partidos; todos los hice con los botines de mi papá. Desde entonces decidí ser el mejor jugador en la historia de #Bélgica. No bueno, No excelente, El mejor."

Romelu Lukaku