Rusia 2018: ¿Cómo será la clausura del Mundial?

Todo lo que comienza tiene que terminar, este es el caso del Mundial de Rusia 2018 que este domingo 15 de julio hace su cierre con broche de oro, una Copa del Mundo que dejó varias sorpresas y con el VAR como protagonista, además marcado por las debacles de varios favoritos, acaba con una final inédita.

Como parte de la ceremonia de cierre de la justa mundialista y previa del partido entre Francia y Croacia, sonará en vivo la canción oficial del Mundal 'Live it Up', y donde estarán presentándola los artistas que la han hecho posible, Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, los tres que ya están en Rusia.

En el cierre de Brasil 2018 los protagonistas de la ceremonia fueron la colombiana Shakira, el mexicano Carlos Santana y la local Ivete Sangalo.

El equipo de Didier Deschamps buscará su segunda Copa del Mundo tras el título como local en 1998, mientras que los croatas disputarán la primera final de su historia.

Ambas escuadras se enfrentaron en las semifinales de Francia 98', donde los anfitriones se impusieron por 2-1, para posteriormente derrotar a Brasil y coronarse campeones.

La selección de Francia una selección que reúne a varios futbolistas más caros del planeta y como su gran referente Kylian Mbappé con tres tantos en la justa mundialista, los Bleus se presentan junto a Inglaterra como el segundo plantel más joven con una edad promedio de 26 años.Por su parte los croatas es de 27.2 años, en el punto medio de las 32 selecciones participantes, pero su once titular supera los 29 años en promedio, incluyendo sus tres excepcionales mediocampista: Luka Modric (32), Ivan Rakitic (30) e Ivan Perisic (29), además del delantero Mario Mandzukic (32).