Machillo Ramírez sí conoce a Hazard, pero no sabía su pronunciación en inglés

El entrenador de Costa Rica, Óscar "Machillo" Ramírez, se convirtió en burla mundial debido a que en conferencia de prensa, tras la goleada 4-1 de Bélgica sobre su equipo, mencionó al "número 10" de Bélgica como el jugador con mayor "movilidad y que nos hizo mucho daño con espacio", dijo.

De esta forma Ramírez dio a entender que no conocía a Eden Hazard, la gran estrella del Chelsea y Bélgica, lo que para muchos resultó insólito.

Su respuesta tuvo mucha repercusión, tanto críticas como burlas debido a que al ser un entrenador a este nivel debería estar enterado de quiénes son este tipo de jugadores y más aún cuando le tocaba enfrentarlo en su último amistoso de ra al Mundial de Rusia 2018.

HORARIOS Y DÍAS DE COSTA RICA EN EL GRUPO E DEL MUNDIAL

Sin embargo, al ver el alboroto que causó su respuesta, este martes a su llegada a Rusia, Machillo Ramírez aclaró al portal "TD Más" que sí conoce a Hazard y argumentó la razón del por qué no lo mencionó.

"Si me preguntan el nombre de los brasileños sí, pero en este caso lo del muchacho (Eden Hazard) sí sabía quién era, pero como no lo pronunció en inglés me dio cierto temor decirlo", explicó.