Duarte dice que la plantilla respalda al seleccionador Ramírez

El defensor de Costa Rica Óscar Duarte aseguró este domingo que la plantilla 'tica' respalda al seleccionador Óscar Ramírez pese a la eliminación en el Mundial de Rusia 2018 con las derrotas ante Serbia y Brasil, y las acusaciones de utilizar un planteamiento demasiado conservador.



"Nosotros respaldamos a Óscar Ramírez porque los números lo dicen. En la eliminatoria hizo un excelente trabajo, faltando tres fechas estábamos clasificados. Eso no había pasado nunca y esas cosas dan cosas buenas de que hablar de él", señaló el defensa del Espanyol de España antes del entrenamiento de hoy.



Para el defensor tampoco el estilo elegido por Costa Rica en los últimos años, con estructura de cinco defensas, tiene que se tomado como el motivo de la eliminación.



"Yo creo que han sido ocho años trabajando sobre el mismo sistema, nos ha dado mucho fruto: lo que nos dio en Brasil 2014, nos trajo aquí donde estamos hoy... Creo que las cosas por otras situaciones no han salido como hubiéramos querido", argumentó.



Para Duarte la clave es que las ocasiones de gol que tuvieron no lograron concretarlas, ni ante los serbios ni frente a la 'Canarinha'.



"Lo que cambia es que las pocas opciones que tuvimos no las hemos concretado. Son partidos cerrados que una jugada cambia el partido y esa ha sido la gran diferencia", apreció.



El defensor del Espanyol reconoció que es "normal" que haya críticas, pero la 'Sele' debe "seguir en lo que viene haciendo", ya que en su opinión para la mayoría de los futbolistas 'ticos' queda mucho trayecto por delante en el combinado nacional.



"Yo creo que sí, por edad hay un promedio bueno y eso ayuda mucho", dijo Duarte, que asegura que "nadie" del plantel está pensando en que el próximo duelo contra Suiza sea su último con la selección costarricense.



"Todos tienen talento para seguir y cada uno tomará sus deciones", finalizó Duarte antes del entrenamiento matinal de Costa Rica en Pavlovsk, a las afueras de San Petersburgo, a tres días del duelo contra Suiza en Nizhny Novgorod con el que cerrarán su participación en el Mundial de Rusia 2018.