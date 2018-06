La novia de Cristiano Ronaldo se burla de Chile por no estar en el Mundial de Rusia 2018

La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, rompió las redes sociales con una historia en su cuenta oficial de Instagram.

¿Subió una foto caliente? No. ¿Publicó una imagen de Cristiano? Tampoco. ¿Qué pasó? Georgina no ha dudado en burlarse de la selección de Chile por no ir al Mundial de Rusia.

Este jueves arranca de manera oficial la Copa del Mundo 2018 y La Roja no va a participar, al no lograr la clasificación el año pasado.

Georgina compartió una imagen. "Se necesita mesero con experiencia. De preferencia, chileno, para que no se me distraiga con el Mundial", dice la elocuente frase que apareció en una pizarra y que se viralizó por las redes sociales. La modelo acompañó la imagen con una cara animada de Jim Carrey.

Resulta muy extraño que Georgina haya realizado este tipo de publicación, pues por lo general solo sube fotos de CR7, suyas o de los hijos del portugués.