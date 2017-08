La diez estrenos de Netflix que no debes dejar de ver en septiembre

Mes a mes Netflix se caracteriza por renovar su catálogos de series y para septiembre no es la excepción. Para este mes trae un total de 38 novedades que en su mayoría son contenido exclusivo.

Netflix tendrá 15 series, 11 películas y seis documentales además de seis producciones infantiles. Te contamos cuáles no debes perderte para que vayas agregando a tu lista de favoritos.

1. Club de Cuervos

Se estrena la tercera donde los hermanos Iglesias, Chava e Isabel, tendrán que aprender a trabajar juntos como cp-presidentes de Los Cuervos de Nuevo Toledo. Se estrenará el 29 de septiembre.

2. Narcos

Luego de la horrible cacería que acabó con Pablo Escobar, ahora todo cambia para esta tercera temprana donde la DEA pone los ojos sobre el cartel de Cali. Inicia este 1 de septiembre.

3. Gotham

Después que los mutantes de Hugo Strange salieron de su laboratorio hacia Gotham los crímenes se volvieron altos, esta tercera temporada inicia el 1 de septiembre.

4. Grey's Anatomy

Se trata de la temporada 13 y se estrena el 1 de septiembre. En este drama médico, Meredith le oculta a Maggie un romance; Owen recibe noticias impactantes y un accidente pone en riesgo al hospotal.

5. Big Eyes

De la cinta biográfica de Margaret Keane, la artista popha sido estafada por, Walter Keane, su marido. Se volvió popular por sus pinturas protagonizadas por niños de grandes ojos. Arranca el 1 de septiembre.

6. Terminator

Desde el 30 de septiembre llega a Netflix esta cinta en la que 30 años después del día del juicio, John Connor envía a un amigo de vuelta para salvar a su madre y detener la conflagración, pero lo que no sabe es que las cosas han cambiado.

7. Ted 2

Es una película estadounidense de comedia escrita y dirigida por Seth MacFarlane. La película está protagonizada por MacFarlane, Mark Wahlberg y Amanda Seyfried y es la secuela de la película de 2012. Se estrena el 4 de septiembre.

8. Foo FightersBack and Forth

Es un documental donde refleja la historia de los Foo Fighters, desde sus inicios hasta la llegada de su álbum Wasting Light, en 2011. Se estrena el 15 de septiembre.

9. George Harrison: Living in the Material World

Otro de los documentales más esperados, pues Martin Scorsese logra hacer un majestuoso retrato del ex Beatle, George Harrison. Llega a Netflix el 15 de septiembre.

10. The Divergent Series: Insurgent

Mientras la guerra entre las facciones está en cursi, Jeanine busca desesperadamente a Tris, cuyos poderes podrían abrir una misteriosa reliquia. La película se estrena el 20 de septiembre en Netflix.