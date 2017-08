Hackean último episodio del final de la temporada 7 de la serie Game of Throne

Tal y como se adelantó hace unas semanas, el estreno del último episodio de la serie Game of Throne de la temporada 7, fue hackeada.



Piratas cibertnéticos robaron 1.5 terabytes de la información de HBO y la compartieron a varios medios de comunicación del final de la temporada.



Mashable reportó que el grupo de hackers conocidos como el grupo de Mr. Smith les han entregado el episodio restante de la temporada.



Los contenidos de la trama y puntos coinciden con el archivo recibido y, afortunadamente, Mashable decidió no publicar los detalles de la trama.



Hay que saber que lo que se filtró fue el guion, no los videos. Lo curioso es que esto no afecta en lo económico a la serie.