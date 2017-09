"Una vez que llegue el huracán Irma no podremos salvarlos": Gobernador Rick Scott

El gobernador del estado de La Florida Rick Scott declaró estado de emergencia para los 67 condados del estado tras la llegada del potente huracán Irma que amenaza no solo con devastar, sino con destruir este estado. "No sabemos exactamente a dónde va la tormenta. Tenemos proyecciones, pero no sabemos", admitió.

Por tal razón pidió a las familias estar listos para salir de su lugar de residencia, ya que el huracán "tiene el potencial de destruir catastróficamente el estado". Y suplicó: "Abandonen sus casas, una vez que llegue el huracán no podremos salvarlos", aseguró.

El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, amplió hoy las órdenes de evacuación en dos zonas adicionales del condado debido a las amenazas "mortales" que supone la previsible llegada del huracán Irma este fin de semana a Florida (EEUU).

Rick Scott ha pedido evacuación total para las personas ya que cuando llegue el huracán será imposible rescatar a quienes no han hecho caso a los llamados de abandonar sus hogares.

La orden, que entró en vigencia esta mañana, incluye Bay Harbour Islands, Golden Beach, Indian Creek Village, North Bay Village. Sunne Isles Beach y Surfside.

Cerca de 35.000 personas han sido evacuadas ya del sur de los cayos de la Florida y esta mañana comenzaron a evacuar las zonas costeras del Downtown de Miami, un perímetro urbano lleno de oficinas y comercio.

El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que el impacto "será peor del previsto". Y alertó a la población: "No pierdan tiempo, se ordenó evacuar".