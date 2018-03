Zuckerberg rompe el silencio, reconoce "responsabilidad" de Facebook y admite que "cometimos errores"

El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, rompió el silencio este miércoles sobre el escándalo de uso de datos personales en su red social, asegurando que la compañía cometió "errores" y debe hacer más para solventar el problema.

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos no merecemos servirles", escribió en su muro Zuckerberg en el primer comentario que hace tras el estallido del escándalo.

"Las medidas más importantes para que esto no suceda de nuevo fueron tomadas hace años, pero también cometimos errores y hay más por hacer", agregó.

Zuckerberg se dijo "responsable de lo que pasa" en Facebook y prometió facilitar a los usuarios una mejor utilización de sus datos personales.

Facebook está en medio de la tormenta luego de que Cambridge Analytica (CA) fue acusada de haber recuperado sin su consentimiento datos de 50 millones de usuarios para elaborar un programa que hace posible predecir la votación de los electores, con lo que influyó en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

El psicólogo que desarrolló la aplicación que sirvió a Cambridge Analytica para hacerse con los datos de millones de usuarios de Facebook para fines electorales, afirmó el miércoles que era legal y se ajustaba a los términos de uso.

Aleksandr Kogan, profesor de psicología de la Universidad británica de Cambridge, dijo a la BBC que lo que hizo era "perfectamente legal y ajustado a los términos de servicio", y lamentó que tanto Facebook como Cambridge Analytica le estén usando de "chivo expiatorio" al culparle del uso ilegal de datos personales.

"Mi opinión es que estoy siendo usado básicamente como un chivo expiatorio", se defendió Kogan, en el centro de un escándalo que le ha costado a Facebook perder un 7% en la bolsa de Nueva York en tres días -este miércoles sus acciones se recuperaron un 2% tras perder 9%.

"Honestamente, pensaba que actuábamos de manera apropiada, creía que hacíamos algo normal", estimó este psicólogo, nacido en Moldovia y criado en Rusia hasta que su familia se mudó a Estados Unidos cuando él tenía 7 años, según datos biográficos citados por "Varsity", un diario de Cambridge.

Este investigador desarrolló una aplicación llamada "This is Your Digital Life" (Esta es tu vida digital).

Se trataba de una de las cientos de encuestas aparentemente inofensivas que circulan en Facebook y otras redes sociales, del tipo "¿Qué Pokemon eres tú?", o "¿Cuáles son las palabras que más usas?".

- Cerco a Facebook -

El caso ha dado pie a un movimiento para desabonarse de Facebook, iniciativa que este miércoles recibió el respaldo de uno de los fundadores del sistema de mensajería WhatsApp.

"Elimina Facebook" (#deletefacebook") escribió Brian Acton en Twitter recurriendo a la etiqueta que se ha popularizado estos días. "Elimina y olvida. Es momento de darle importancia a la privacidad".

La encuesta de Kogan era un test de personalidad que preguntaba a los usuarios si son extrovertidos, vengativos, si acaban los proyectos que empiezan, si tienden a preocuparse o si les gusta el arte, entre otras muchas cosas.

El método sirvió para reunir datos de 270.000 usuarios de Facebook, pero también para hacerse con los datos de sus "amigos" en la red social.

En total, según un antiguo empleado de Cambridge Analytica, la consultora consiguió datos de 50 millones de personas que acabaron siendo usados para transmitirles mensajes electorales a medida.

Kogan fue contratado por Cambridge Analytica, uno de cuyos fundadores fue Steve Bannon, que acabaría trabajando de estratega de campaña de Donald Trump.

Los resultados básicos conseguidos por la encuesta se combinaban con datos arrancados de los perfiles y amistades de Facebook para conseguir una larga lista de rasgos de un usuario al que se le podía destinar luego un mensaje electoral más o menos a medida.

Sandy Parakilas, que fue el encargado en Facebook de velar que terceras partes no hicieran un mal uso de la información obtenida en la red social, compareció ante una comisión del Parlamento británico y acusó a su exempresa de "perder de vista" los datos de los usuarios.

De momento, la red social ha prohibido a Cambridge Analytica y a Kogan usar su plataforma, y el martes se dijo "escandalizada" por haber sido "engañada", asegurando "entender la gravedad del problema".

La primera ministra conservadora británica Theresa May dijo este miércoles en el Parlamento que SCL no tiene actualmente contratos con el gobierno.

"Las acusaciones son claramente muy preocupantes, y está bien que se investiguen como se debe", añadió May.

Mark Zuckerberg