¿Quién es El Profesor, el cerebro de los atracadores en La Casa de Papel?

Álvaro Morte de 43 años de edad es el actor protagonista de la serie que está causando revuelo a nivel mundial y que se puede observar a través de Netflix.

Morte nació en Cádiz, España el 23 de febrero de 1975.

Muchos aseguran que Úrsula Corberó que actúa como Tokio en La Casa de Papel y Álvaro Morte tienen una relación pero no hay nada oficial que sostenga esa teoría

"El Profesor" como se le nombra en la serie, cumple uno de los papeles más importantes en la serie ya que es el organizador intelectual de uno de los 'mayores atracos de la historia'.

"Jamás pensé que esto llegaría a lo que está llegando", mencionó Álvaro cuando se le preguntó sobre el éxito que ha tenido la serie.

Álvaro es uno de los actores de series de televisión más reconocidos en España. Es actor y director de series y cine.

Son 16 las series de televisión en las que ha actuado Morte, incluyendo La Casa de Papel.

En 2018 ha sido nominado a todas las galas de premiación de cine en España como Mejor Actor Protagonista por su papel en la serie española.

"¡No lo puedo evitar, me encanta mi trabajo!, así que no me importa echar horas y horas estudiando, investigando, preparando un personaje… Lo sé, lo sé: la perfección no existe, ¡pero me parece un buen motor intentar conseguirla!", mencionó en algún momento Morte.

Además de ser uno de los actores más importantes, también es el favorito de muchas damas por su 'atractivo físico' como dicen las fanáticas del actor y de la serie.

Sus comienzos fueron como ingeniero, Álvaro cuenta como y a que edad decidió hacerse actor: "Pues tendría unos 20 años, estaba estudiando ingeniería. Decidí dejar todo aquello —con el consecuente grito en el cielo de mis padres— y empezar a estudiar arte dramático. Una de las mejores decisiones de mi vida. Me ha dado bastantes más alegrías de las que imagino que pudiera haberme dado el ser ingeniero."