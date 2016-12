Magnus Carlsen, la misteriosa vida del hombre que revoluciona el ajedrez

Su empresa, Play Magnus, está valorada actualmente en unos 15 millones de euros y magnates como Bill Gates y Mark Zuckerberg se sienten satisfechos de haberlo conocido.

Es el campeón del mundo de ajedrez, nació en Noruega hace 26 años y su vida privada es un enigma pese a que ha trabajado como modelo de ropa, patrocina muchas marcas y ha sido uno de los hombres más fotografiados del planeta en el último mes.

La revista «Time» lo pone entre las cien personalidades más influyentes, y «Cosmopolitan», entre los más sexis.

Carlsen es aficionado del Real Madrid, de hecho ha hecho el saque de honor en dos ocasiones en el estadio Santiago Bernabéu.

"La verdad es que no me gusta cuando salgo y las chicas empiezan a contarme cómo juegan al ajedrez con su abuelo. No lo puedo soportar. Es aburrido. ¡Quiero hablar de cualquier otra cosa!", cuenta este joven noruego.

La web Play Ground ha publicado 23 secretos de joven noruego considerado un genio, esto es lo que se sabe de él.

El campeón noruego junto a la actriz Liv Tyler.

1- Su nombre completo es Sven Magnus Øen Carlsen

2- Desde los 4 años se sabe de memoria los 436 municipios de Noruega y las banderas y capitales de todos los países de la ONU.

4- Tiene un cociente intelectual de 186.

5- Sufrió acoso escolar en su niñez.

6- Se convirtió en el segundo campeón mundial más joven de la historia en 2013 a los 22 años, 11 meses y 23 días. El más joven fue Kaspárov, que le acabó entrenando durante un año.

7- Sus victorias le han convertido en toda una estrella, firmando un contrato publicitario con G-Star y apareciendo en la televisión norteamericana, en programas como 60 Minutes y The Colbert Report.

8- Es el segundo ajedrecista de "Occidente" en romper la supremacía de la escuela soviética de ajedrez desde Bobby Fischer.

9- Su empresa, Play Magnus, que se dedica a la promoción del ajedrez, está valorada en 15 millones de euros.

10 -Con apenas 13 años consiguió el título de Gran Maestro, siendo bautizado mundialmente como el “Mozart del Ajedrez”.

11- Su fuerte carácter competitivo le juega malas pasadas, como la multa de 57.000 euros que se llevó en el Mundial de Nueva York por no acudir a la rueda de prensa tras perder una partida.

Ha sido ovacionado por la afición del Real Madrid en el Bernabéu.

13- Es muy introvertido. En las 18 horas siguientes a su triunfo en el Mundial negó toda petición de entrevista individual y solo aceptó reunirse 15 minutos con una decena de periodistas.

14- Carlsen dejó el instituto para hacerse jugador profesional.

15- Protagoniza videojuegos, sale en camisetas y desfila en pasarelas de moda.

16- Tiene problemas para dormir cada vez que pierde una partida.

17- Su propio videojuego es una app de móvil que se descarga en más de 200 países y te permite jugar con el campeón desde que es un niño de cuatro años.

18- Para demostrar su fortaleza mental, se niega a trabajar con un psicólogo especializado en el deporte de alta competición, como hace la mayoría de las estrellas de los demás deportes.

19- Una línea aérea ofrece a sus clientes VIP la posibilidad de cenar con él.

20- Le gusta innovar. Quiere que en el ajedrez se midan las pulsaciones y el gasto energético de los jugadores.

21- Ganó la versión de su país del programa televisivo Mira quien baila.

22- Vive como un artista. Suele dormir entre 11 y 12 horas al día, trabaja cuando está inspirado y no le gusta tener obligaciones.

23- Se divierte siguiendo los partidos de la NBA