Golpean salvajemente a ex atleta de México Ana Gabriela Guevara

La ex atleta olímpica y ahora senadora por el izquierdista Partido del Trabajo (PT) de México, Ana Gabriela Guevara, ha sufrido el domingo anterior una terrible agresión a manos de cuatro hombres.

El altercado se dio mientras ella conducía en la carretera México-Toluca cuando un vehículo golpeó su motocicleta e inició el altercado.

Guevara, de 39 años, manejaba una motocicleta Harley Davidson cuando regresaba del del balneario de Valle de Bravo, a 150 kilómetros de la capital de México.

De pronto un Dodge Voyager con placas MMU-84-73 del Estado de México impactó su motocicleta y la derribó. La senadora se levantó y reclamó el golpe. Después de una discusión, los cuatro sujetos bajaron del auto y comenzaron a golpearla en las costillas y en la cabeza.

Ana Gabriela Guevara fue agredida brutalmente por cuatro hombres. Ella conducía una motocicleta Harley Davidson.

"Qué te puedo decir, no de acuerdo con lo que pasó, son los excesos de esta violencia que persiste y ahora me tocó a mí, ser víctima. Cuatro hombres me golpearon de la manera más cobarde porque no me pude defender… Si hubiera sido uno pues por lo menos tengo margen de hacer algo, cuatro es imposible”,aseguró la medallista olímpica en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Imagen Noticias.

Y siguió: "La verdad no había motivos para haber llegado a tal violencia, venía de regreso de Valle de Bravo en el entronque de la carretera de cuota hacia la carretera de cuota México-Toluca y el tráfico estaba pesado y al incorporarme a la carrera esta persona con toda alevosía me tumba de la motocicleta, me bajo tratando de pedirle que se pare y acto seguido bajan tres hombres de la camioneta y otro que no sé de donde salió me tumban al piso y me empiezan a patear los cuatro y una patada en la cara provoca la fractura”, precisó.

La Policía Federal ha confirmado la existencia del reporte de la agresión. La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) ha señalado en un comunicado que el evento ya está siendo investigado "con el fin de identificar y detener a la brevedad a los responsables de estos hechos".

Una imagen de Ana Gabriela en febrero de este año en el Senado de México.

Guevara es una de las deportistas más conocidas de México antes de convertirse en política en 2009. Ana Gabriela destacó por su trayectoria en la prueba de 400 metros, consiguió ganar el Mundial de Atletismo de París en 2003 y medalla de Bronce en Edmonton 2001 y Helsinki 2005.

En los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 logró medalla de plata.