Añorar la Navidad es como enamorarte de Milagro Flores, la hermosa presentadora de TV que lleva un destello de emociones por dentro. Una cajita misteriosa y hermosa como ninguna otra.

Sus pétalos brillan como una rosa. Llegó a HCH (canal de televisión hondureño) plagada de talento, he hizo de ello el mejor de los momentos.

La oriunda de la capital, fuera de las cámaras es una bailarina exquisita que rompe suspiros con sus movimientos. De momento se abre con DIEZ y relata sus deseos para este nuevo año el cual considera como un reto.

¿Qué hay detrás de esta persona que se ha vuelto especial en la TV?

Una persona sensible que llora por todo, tiendo a hacerlo hasta por una hormiga. Cuando entré al canal tuve que formar una armadura para fortalecer mi carácter.

¿Qué te encanta de la Navidad?

Me gusta la comida. Soy fanática de las torrejas, me encantan (dijo entre risas). La Navidad suele traerme bonitos recuerdos de cuando éramos pequeños. Pienso en cuetes, estrenos y todas las locuras que hacemos cuando somos pequeños.

¿El mejor regalo de Navidad que te hayan dado?

La verdad que no tengo ningún detalle en especial que me haya sorprendido y me haga pensar en esa persona.

¿Alguna fantasía que desees cumplir para esta navidad?

No tengo pendiente ninguna fantasía, todas las he cumplido.

¿La más picosa que hayas cumplido?

Siempre le decía a mi novio que hiciéramos coreografías bien seductoras. En eso de que me enseñaba pues ocurrían las fantasías. Ja, ja, ja, es que bailamos bien apasionados.

¿Cuáles son tus metas para el 2017?

Mi metas terminar la universidad y hacer que mi padre deje de beber, sufre de alcoholísmo. También espero ver a mi hermano graduado finalmente.

¿Cumpliste tus metas de este año?

No las cumplí todas, al entrar al canal mi vida cambió rotundamente. No me daba chance ni de ir a la universidad porque chocaba con mi horario de trabajo.

¿Te atraen los deportistas?

Ninguno, los veo y los admiro pero físicamente no me atrae ninguno. No es que sean feos pero prefiero a un bailarín.

¿ Cuál es el piropo más atrevido que te han dicho?

Quisiera ser mariachi para tocarte la cucaracha (dijo entre risas).

¿Te afectan las criticas en los Medios?

He llorado por ello porque la gente te trata de prepago y prostituta cuando estás en la televisión. Ellos no saben lo que cuestan las cosas, si yo fuera prepago no pasara por necesidades, tampoco tendría deudas. Te juzgan hasta por repetir un par de zapatos.

¿Qué es lo que más te gusta de ti?

Me gusta todo de mí. Estoy contenta con todo lo que Dios me dio (dijo entre risas).

SU PERFIL:

NOmbre: Milagro Flores

Fecha: 25 enero 1994

edad: 22 años

Ocupación: Presentadora de TV

Sus gustos:

Milagro es una chica apasionada a las películas y al arte. Su música favorita es "Sueña" de Gerardo. A los 18 año practicó gimnasia pero lo cambió por el baile, actividad que se ha convertido en todo para ella.

ALGO MÁS:

Parte de sus estudios los realizó en la escuela nacional de artes de Tegucigalpa.

LO DIJO:

"Yo trato de ser igual en todas partes, no me gusta predicar cosas que no son porque después las personas tienen otra percepción. Hay mujeres que se las tiran de socadas y son igual que yo. Yo no soy así".