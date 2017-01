Donald Trump confesó que su deportista favorito es el tenista Rafael Nadal

Donald Trump no suele dejar indiferente a nadie. Ni siquiera a todo un referente deportivo como Rafa Nadal, de quien se declara admirador y a quien considera su máximo referente deportivo.

Donald Trump ha confesado que le gusta el deporte, aquí haciendo el lanzamiento en un partido de béisbol.

"Mi jugador favorito es Rafa Nadal. Me encanta Rafa. Hablamos de un chico que siempre quiere ganar. Siempre es un ganador", afirma el presidente electo en un reportaje especial sobre el político.

Sorprende especialmente tras las últimas declaraciones del tenista durante el Abierto de Australia donde crítica a Trump. "He estado en Estados Unidos cuando Trump estaba haciendo la campaña electoral. Es verdad que la forma de hablar a mí no me gusta porque no es el estilo que aprecio, su forma de expresarse... Como no soy de un perfil arrogante no es mi estilo". Dijo el tenista.